Détartrez efficacement et facilement l'appareil pour prolonger sa durée de vie

Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.