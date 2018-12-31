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Arrêté
GC9246/02
Jusqu'à 6,5 bars de pression
Effet pressing 340 g
Système de verrouillage
Réservoir d'eau amovible de 1,5 l
La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.
Récompenses
Notation globale