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Niet meer leverbaar
GC9246/02
Druk tot 6,5 bar
Stoomstoot van 340 g
Draagvergrendeling
Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter
Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.
Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Het strijkijzer geeft via een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.
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