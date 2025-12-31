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Niet meer leverbaar

PerfectCare ExpertStrijkijzer met stoomgenerator

GC9246/02

1 Prijs

Ultrasnel strijken
Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.
Bekijk alle voordelen

geen temperatuuraanpassing nodig

Ultrasnel strijken

  • Druk tot 6,5 bar

  • Stoomstoot van 340 g

  • Draagvergrendeling

  • Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Druk tot 6,5 bar

Druk tot 6,5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Het strijkijzer geeft via een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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