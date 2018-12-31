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  • Repassage ultra-rapide
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PerfectCare AquaCentrale vapeur

GC8622/20

1 récompense

Repassage ultra-rapide
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.
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aucun réglage de la température nécessaire

Repassage ultra-rapide

  • 5 bar

  • Effet pressing 250 g

  • Réservoir fixe 2,5 l

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable.

Effet pressing jusqu'à 250 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

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