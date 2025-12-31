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  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare AquaStoomgenerator

GC8622/20

1 Prijs

Ultrasnel strijken
Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.
Bekijk alle voordelen

geen temperatuuraanpassing nodig

Ultrasnel strijken

  • 5 bar

  • Stoomstoot van 250 g

  • Vast waterreservoir van 2,5 l

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Energie besparen met de ECO-modus

Energie besparen met de ECO-modus

Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

Stoomstoot tot 250 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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