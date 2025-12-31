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Niet meer leverbaar
GC8622/20
5 bar
Stoomstoot van 250 g
Vast waterreservoir van 2,5 l
U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.
Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
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