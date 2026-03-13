Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Strijkijzers
Alle series
PerfectCare Aqua Stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC8622/20
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Quick Start Guide Readme Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron
Eco passport Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron - English (US)
Alles (4)
Overige problemen (1)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Ik kan niet op de DECALC-indicator op mijn Philips-strijkijzer drukken
Kan mijn strijkijzer tussen het strijken door op de strijkplank blijven staan?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Easy8Strijkplank
500-serieOntpiller
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.