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Arrêté
Pression de la pompe maxi. 6,5 bars
Jusqu'à 430 g d'effet pressing
Réservoir d'eau amovible de 1,5 l
Système de verrouillage
Même si vous êtes pris par plusieurs tâches en même temps ou que vous vous laissez distraire, vous ne brûlerez jamais vos vêtements. Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez l'assurance que cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Lorsqu'il vous faut éliminer des faux plis tenaces en toute simplicité, vous pouvez compter sur notre production continue de vapeur pour vous faciliter le travail. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. La solution idéale pour défroisser des rideaux à la verticale ou rafraîchir des vêtements sur cintre.
Compacte et légère, elle est facile à manipuler pendant les séances de repassage. Elle tient même sur votre table à repasser. Mais ne croyez pas que sa petite taille la rende moins puissante. Notre technologie exclusive ProVelocity nous a permis de concevoir des centrales vapeur puissantes mais légères et plus compactes que jamais.
Récompenses
3.9
sur 6
15
Avis
80%
recommandent ce produit
STRESSADA 2
02/10/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Espetacular
Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
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Anabela_99
16/05/2022
Portugal
Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor
Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.
Avantages
Intuito, Com bom vapor, facil de usar
Contre
Sem desvantagens
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Riona
14/12/2021
Portugal
O ferro é muito eficaz e eficiente
Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Sur la base d'une séance de repassage de 2 heures
Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au modèle GC6734.