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Arrêté

PerfectCare Compact PlusCentrale vapeur

GC7920/20

3.9
| (15) Avis | 80% recommandent ce produit

1 récompense

Gagnez 30 minutes sur votre temps de repassage
Rapide et pratique. Vous ne craindrez plus de brûler vos vêtements. Passez moins de temps à repasser grâce à une vapeur deux fois plus abondante qu'avec un fer vapeur. Aucun réglage nécessaire, des résultats plus rapides et une meilleure élimination des faux plis. Repassez plus facilement tout le contenu de votre panier en une seule séance.
Voir tous les avantages

Par rapport au fer vapeur Philips Azur*

Gagnez 30 minutes sur votre temps de repassage

  • Pression de la pompe maxi. 6,5 bars

  • Jusqu'à 430 g d'effet pressing

  • Réservoir d'eau amovible de 1,5 l

  • Système de verrouillage

Aucun risque de brûlure

Même si vous êtes pris par plusieurs tâches en même temps ou que vous vous laissez distraire, vous ne brûlerez jamais vos vêtements. Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez l'assurance que cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Lorsqu'il vous faut éliminer des faux plis tenaces en toute simplicité, vous pouvez compter sur notre production continue de vapeur pour vous faciliter le travail. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. La solution idéale pour défroisser des rideaux à la verticale ou rafraîchir des vêtements sur cintre.

Design léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités

Compacte et légère, elle est facile à manipuler pendant les séances de repassage. Elle tient même sur votre table à repasser. Mais ne croyez pas que sa petite taille la rende moins puissante. Notre technologie exclusive ProVelocity nous a permis de concevoir des centrales vapeur puissantes mais légères et plus compactes que jamais.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

15

Avis

80%

recommandent ce produit

3
2

02/10/2022

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Espetacular

Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

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16/05/2022

Portugal

Portugal

Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor

Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.

Avantages

Intuito, Com bom vapor, facil de usar

Contre

Sem desvantagens

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Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

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14/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro é muito eficaz e eficiente

Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une séance de repassage de 2 heures

  2. Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au modèle GC6734.