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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Pompdruk max. 6,5 bar
Stoomstoot tot 430 g
Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter
Draagvergrendeling
Zelfs als u moet multitasken of afgeleid raakt, hebt u nooit schroeiplekken op uw kleding. Dankzij onze OptimalTemp-technologie garanderen we dat dit strijkijzer met stoomgenerator nooit schroeiplekken achterlaat op strijkbare stof. U kunt het strijkijzer zelfs gewoon op uw kleding of strijkplank laten staan. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Wanneer u lastige kreuken moet verwijderen vertrouwt u op onze continue stoom om het zware werk voor u te doen. Zie hoe de kreuken verdwijnen wanneer u een extra stoomstoot gebruikt waar het nodig is. Hij is ook perfect als u hangende gordijnen wilt stomen of hangende kleding wilt opfrissen.
Dankzij het compacte formaat is hij licht en eenvoudig te hanteren als u uw kleding strijkt. Hij past zelfs helemaal op uw strijkplank. Maar denk niet dat een kleiner formaat ook betekent dat hij minder krachtig is. Dankzij onze exclusieve ProVelocity-technologie hebben we krachtige stoomgeneratoren die licht en compacter zijn dan ooit.
Prijzen
3.9
van 5
15
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
STRESSADA 2
02/10/2022
Portugal
Geverifieerde koper
Espetacular
Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Anabela_99
16/05/2022
Portugal
Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor
Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.
Voordelen
Intuito, Com bom vapor, facil de usar
Nadelen
Sem desvantagens
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Riona
14/12/2021
Portugal
O ferro é muito eficaz e eficiente
Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Op basis van 2 uur strijken
Tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met GC6734.