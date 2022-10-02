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  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
  • 30 minuten eerder klaar met strijken
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  • 30 minuten eerder klaar met strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare Compact PlusStrijkijzer met stoomgenerator

GC7920/20

3.9
| (15) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

1 Prijs

30 minuten eerder klaar met strijken
Snel en gemakkelijk, en u hoeft zich geen zorgen te maken over schroeiplekken. U bent sneller klaar met twee keer zoveel stoom als een stoomstrijkijzer. U hoeft geen instellingen te wijzigen en u krijgt sneller resultaat en verwijdert kreuken makkelijker. Uw wasmand is in een handomdraai leeg.
Bekijk alle voordelen

Vergeleken met het Philips Azur-stoomstrijkijzer*

30 minuten eerder klaar met strijken

  • Pompdruk max. 6,5 bar

  • Stoomstoot tot 430 g

  • Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter

  • Draagvergrendeling

Gegarandeerd geen schroeiplekken

Zelfs als u moet multitasken of afgeleid raakt, hebt u nooit schroeiplekken op uw kleding. Dankzij onze OptimalTemp-technologie garanderen we dat dit strijkijzer met stoomgenerator nooit schroeiplekken achterlaat op strijkbare stof. U kunt het strijkijzer zelfs gewoon op uw kleding of strijkplank laten staan. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Wanneer u lastige kreuken moet verwijderen vertrouwt u op onze continue stoom om het zware werk voor u te doen. Zie hoe de kreuken verdwijnen wanneer u een extra stoomstoot gebruikt waar het nodig is. Hij is ook perfect als u hangende gordijnen wilt stomen of hangende kleding wilt opfrissen.

Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen

Dankzij het compacte formaat is hij licht en eenvoudig te hanteren als u uw kleding strijkt. Hij past zelfs helemaal op uw strijkplank. Maar denk niet dat een kleiner formaat ook betekent dat hij minder krachtig is. Dankzij onze exclusieve ProVelocity-technologie hebben we krachtige stoomgeneratoren die licht en compacter zijn dan ooit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.9

van 5

15

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
2

02/10/2022

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Espetacular

Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

16/05/2022

Portugal

Portugal

Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor

Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.

Voordelen

Intuito, Com bom vapor, facil de usar

Nadelen

Sem desvantagens

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

14/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro é muito eficaz e eficiente

Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van 2 uur strijken

  2. Tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met GC6734.