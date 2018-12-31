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  • Un repassage rapide et pratique
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Arrêté

FastCareCentrale vapeur

GC7715/80

1 récompense

Un repassage rapide et pratique
Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.
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Avec réservoir d'eau amovible

Un repassage rapide et pratique

  • Pression de la pompe maxi. 5,5 bars

  • Effet pressing de 250 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir amovible 2,2 l

Réservoir d'eau amovible XL 2,2 l idéal pour les familles

Réservoir d'eau amovible XL 2,2 l idéal pour les familles

Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.

Système de verrouillage du fer pour un transport facile et sûr

Système de verrouillage du fer pour un transport facile et sûr

Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.

Remplissez le réservoir à tout moment

Remplissez le réservoir à tout moment

Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

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