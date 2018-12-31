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Arrêté
GC7715/80
Pression de la pompe maxi. 5,5 bars
Effet pressing de 250 g
Système de verrouillage
Réservoir amovible 2,2 l
Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.
Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.
Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.
Récompenses
Notation globale