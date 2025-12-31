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Niet meer leverbaar

FastCareStrijkijzer met stoomgenerator

GC7715/80

1 Prijs

Snel en handig strijken
Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.
Bekijk alle voordelen

Met afneembaar waterreservoir

Snel en handig strijken

  • Pompdruk max. 5,5 bar

  • Stoomstoot van 250 g

  • Draagvergrendeling

  • Afneembaar waterreservoir van 2,2 l

Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen

Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen

Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer

Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer

Het strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt het strijkijzer veilig op het basisstation vergrendelen, waardoor het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Op elk moment aanvullen met kraanwater

Op elk moment aanvullen met kraanwater

Het strijkijzer met stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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