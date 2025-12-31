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Niet meer leverbaar
GC7715/80
Pompdruk max. 5,5 bar
Stoomstoot van 250 g
Draagvergrendeling
Afneembaar waterreservoir van 2,2 l
Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.
Het strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt het strijkijzer veilig op het basisstation vergrendelen, waardoor het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.
Het strijkijzer met stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.
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