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FastCare Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

FastCareStrijkijzer met stoomgenerator

GC7715/80

FastCare Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7715/80 - English (US)

  • PDF bestand, 944.9 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips FastCare Steam generator iron

  • PDF bestand, 648.5 kB
  • 12 March 2024

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