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Arrêté
GC7640/80
Pression de la pompe maxi. 5,2 bar
Effet pressing 250 g
Système de verrouillage
Réservoir fixe 1,5 l
« Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Générateur vapeur compact ProVelocity qui produit plus de vapeur pour un repassage plus rapide. Il permet un design plus compact, pour une centrale vapeur plus facile à ranger. »
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable. Pour un repassage plus rapide, sélectionnez le mode Turbo qui génère plus de vapeur.
Récompenses
3.0
sur 6
2
Avis
Katiuska
13/01/2020
Portugal
Acheteur vérifié
Muito bom
Adoro o ferro de engomar embora a Philips se tenha esquecido de quem o possui. Visto ser necessário utilizar o filtro de anti-calcário e só se conseguir via encomenda, o que na Região Autónoma da Madeira demora a chegar... Devia haver com mais facilidade. Já para não falar que uando a Philips deixar de ter stock será um ferro de engomar para o LIXO!!! Vergonhoso!
Avantages
Rápido
Contre
Utilizar filtro anti-calcário
Cet avis concerne le produit PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron
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PedroValongo
07/10/2018
Portugal
Muito mau
Comprei o ferro em Maio de 2016. Comecei a dar uso apenas em abril de 2017 pois quando me juntei. Hoje dia 7/10/2018 o ferro avariou logo apos quase terminar a garantia.. COmo e possivel um ferro do valor deste apos dois anos avarias....
Cet avis concerne le produit PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron
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