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  • Repassage plus rapide et plus facile
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PerfectCare PureCentrale vapeur

GC7640/80

3
| (2) Avis

1 récompense

Repassage plus rapide et plus facile
Repassez vos vêtements sans régler la température grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP. Design très compact et léger, facilitant le rangement. Sans calcaire à 99 %. Les cartouches anticalcaires PureVap multiplient la durée vie de l'appareil par 5.
Voir tous les avantages

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage plus rapide et plus facile

  • Pression de la pompe maxi. 5,2 bar

  • Effet pressing 250 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir fixe 1,5 l

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

« Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Générateur vapeur compact ProVelocity qui produit plus de vapeur pour un repassage plus rapide. Il permet un design plus compact, pour une centrale vapeur plus facile à ranger. »

Effet pressing jusqu'à 250 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable. Pour un repassage plus rapide, sélectionnez le mode Turbo qui génère plus de vapeur.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

13/01/2020

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Muito bom

Adoro o ferro de engomar embora a Philips se tenha esquecido de quem o possui. Visto ser necessário utilizar o filtro de anti-calcário e só se conseguir via encomenda, o que na Região Autónoma da Madeira demora a chegar... Devia haver com mais facilidade. Já para não falar que uando a Philips deixar de ter stock será um ferro de engomar para o LIXO!!! Vergonhoso!

Avantages

Rápido

Contre

Utilizar filtro anti-calcário

Cet avis concerne le produit PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

Cet avis concerne le produit PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

07/10/2018

Portugal

Portugal

Muito mau

Comprei o ferro em Maio de 2016. Comecei a dar uso apenas em abril de 2017 pois quando me juntei. Hoje dia 7/10/2018 o ferro avariou logo apos quase terminar a garantia.. COmo e possivel um ferro do valor deste apos dois anos avarias....

Cet avis concerne le produit PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

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