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  • Sneller en gemakkelijker strijken
  • Sneller en gemakkelijker strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare PureStoomgenerator

GC7640/80

3
| (2) Reviews & awards

1 Prijs

Sneller en gemakkelijker strijken
Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie. Het ontwerp is veel compacter en lichter voor comfortabeler gebruik en gemakkelijker opbergen. De Pure Steam-antikalkcassettes verwijderen 99% van de kalk en verlengen de levensduur met 5 keer
Bekijk alle voordelen

geen temperatuuraanpassing nodig

Sneller en gemakkelijker strijken

  • Pompdruk max. 5,2 bar

  • Stoomstoot van 250 g

  • Draagvergrendeling

  • Vast waterreservoir van 1,5 l

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van jeans tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die de zoolplaattemperatuur precies regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoomgenerator levert meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

Stoomstoot tot 250 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Energie besparen met de ECO-modus

Energie besparen met de ECO-modus

Met de ECO-modus, die minder stoom genereert, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

13/01/2020

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Muito bom

Adoro o ferro de engomar embora a Philips se tenha esquecido de quem o possui. Visto ser necessário utilizar o filtro de anti-calcário e só se conseguir via encomenda, o que na Região Autónoma da Madeira demora a chegar... Devia haver com mais facilidade. Já para não falar que uando a Philips deixar de ter stock será um ferro de engomar para o LIXO!!! Vergonhoso!

Voordelen

Rápido

Nadelen

Utilizar filtro anti-calcário

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

07/10/2018

Portugal

Portugal

Muito mau

Comprei o ferro em Maio de 2016. Comecei a dar uso apenas em abril de 2017 pois quando me juntei. Hoje dia 7/10/2018 o ferro avariou logo apos quase terminar a garantia.. COmo e possivel um ferro do valor deste apos dois anos avarias....

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

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