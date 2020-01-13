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Niet meer leverbaar
GC7640/80
Pompdruk max. 5,2 bar
Stoomstoot van 250 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 1,5 l
U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van jeans tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die de zoolplaattemperatuur precies regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoomgenerator levert meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
Met de ECO-modus, die minder stoom genereert, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.
Prijzen
3.0
van 5
2
Reviews & awards
Katiuska
13/01/2020
Portugal
Geverifieerde koper
Muito bom
Adoro o ferro de engomar embora a Philips se tenha esquecido de quem o possui. Visto ser necessário utilizar o filtro de anti-calcário e só se conseguir via encomenda, o que na Região Autónoma da Madeira demora a chegar... Devia haver com mais facilidade. Já para não falar que uando a Philips deixar de ter stock será um ferro de engomar para o LIXO!!! Vergonhoso!
Voordelen
Rápido
Nadelen
Utilizar filtro anti-calcário
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron
PedroValongo
07/10/2018
Portugal
Muito mau
Comprei o ferro em Maio de 2016. Comecei a dar uso apenas em abril de 2017 pois quando me juntei. Hoje dia 7/10/2018 o ferro avariou logo apos quase terminar a garantia.. COmo e possivel um ferro do valor deste apos dois anos avarias....
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron