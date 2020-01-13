Sneller en gemakkelijker strijken

Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie. Het ontwerp is veel compacter en lichter voor comfortabeler gebruik en gemakkelijker opbergen. De Pure Steam-antikalkcassettes verwijderen 99% van de kalk en verlengen de levensduur met 5 keer