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Strijkijzers
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PerfectCare Pure Stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC7640/80
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Quick Start Guide Readme Philips PerfectCare Pure Steam generator iron
Quick start guide Philips 7300 series Pressurised steam generator
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Kan mijn strijkijzer tussen het strijken door op de strijkplank blijven staan?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
500-serieOntpiller
PerfectCare PureAntikalkcartridge
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Het blauwe en het groene lampje van mijn Philips-stoomstrijkijzer knipperen
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
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