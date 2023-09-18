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Arrêté
Pression de la pompe maxi. 5,2 bars
Effet pressing jusqu'à 300 g
Réservoir fixe de 1,5 l
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.
Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus compactes que jamais.
Récompenses
4.5
sur 6
78
Avis
92%
recommandent ce produit
Dimi2017
18/09/2023
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Είναι άψογο
Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
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Dinaki K
07/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ
Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!
Avantages
Και φτηνή τιμή με εγγύηση
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
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Μαρούλα
06/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.
Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Avantages
Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή
Contre
Κανένα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport au fer vapeur Philips PowerLife