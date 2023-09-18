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  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
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Arrêté

FastCare CompactCentrale vapeur

GC6722/20

4.5
| (78) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Le réservoir d'eau est facile à remplir et la montée en température est rapide. Compact et léger pour un rangement facile.
Voir tous les avantages

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 5,2 bars

  • Effet pressing jusqu'à 300 g

  • Réservoir fixe de 1,5 l

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût

Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût

Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

Design léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités

Design léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités

Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus compactes que jamais.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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4.5

sur 6

78

Avis

92%

recommandent ce produit

18/09/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Είναι άψογο

Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ

Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!

Avantages

Και φτηνή τιμή με εγγύηση

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06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.

Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Avantages

Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή

Contre

Κανένα

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  1. Par rapport au fer vapeur Philips PowerLife