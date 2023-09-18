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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Pompdruk max. 5,2 bar
Stoomstoot tot 300 g
Vast waterreservoir van 1,5 liter
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc-Clean, waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en dus ook geen extra kosten.
Het lichte strijkijzer met compact formaat is gemakkelijk op te bergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.
Prijzen
4.5
van 5
78
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Dimi2017
18/09/2023
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Είναι άψογο
Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Dinaki K
07/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ
Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!
Voordelen
Και φτηνή τιμή με εγγύηση
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Μαρούλα
06/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.
Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Voordelen
Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή
Nadelen
Κανένα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Vergeleken met het Philips PowerLife-stoomstrijkijzer