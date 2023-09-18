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Alle series

  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Niet meer leverbaar

FastCare CompactStrijkijzer met stoomgenerator

GC6722/20

4.5
| (78) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
De krachtige en continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer, met een eenvoudig bij te vullen waterreservoir en snelle opwarming. Compact en lichtgewicht om eenvoudig op te bergen.
Bekijk alle voordelen

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 5,2 bar

  • Stoomstoot tot 300 g

  • Vast waterreservoir van 1,5 liter

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.

Inclusief Calc Clean-reservoir - geen cassettes, geen extra kosten

Inclusief Calc Clean-reservoir - geen cassettes, geen extra kosten

Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc-Clean, waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en dus ook geen extra kosten.

Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen

Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen

Het lichte strijkijzer met compact formaat is gemakkelijk op te bergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.5

van 5

78

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

18/09/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Είναι άψογο

Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ

Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!

Voordelen

Και φτηνή τιμή με εγγύηση

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.

Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Voordelen

Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή

Nadelen

Κανένα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het Philips PowerLife-stoomstrijkijzer