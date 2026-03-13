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FastCare Compact Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC6722/20
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Common IIL for PSG without boiler (PRO velocity)_WEU1_[11004]_NCN
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator lekt vanuit de zoolplaat
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
De stoomstootfunctie van mijn Philips-stoomgenerator werkt niet
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