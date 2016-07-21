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Arrêté
Vapeur 45 g/min, effet pressing 200 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Sûr pour tous les vêtements repassables
100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.
100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.
Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.
Récompenses
3.9
sur 6
14
Avis
100%
recommandent ce produit
Kuikentje75
21/07/2016
België
Dit product heeft prima eigenschappen
Gebruiks vriendelijk, gemakkelijk strijken je kan alles gewoon door elkaar doen van keukenhanddoek naar zijde zonder de temperatuur te verzetten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
Dobidi
03/08/2016
België
Facile à utiliser
Je viens d’acquérir ce nouveau fer à repasser et vraiment surprise de sa rapidité de chauffe, la glisse sur toute sorte de tissus et pas de changement de température à effectuer ainsi que son entretien qui est Top. J'ai fait tester se fer par ma maman qui elle possède une central vapeur et elle me dit que la différence entre les 2 est minime tellement que le fer fonctionne bien avec la vapeur qu'il produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur
Mano
29/07/2016
België
Simplicité d'utilisation
Très bon produit. Tout le monde sait l'utiliser car aucun réglage de température à part un peu de vapeur ou plus de vapeur. Cable assez long (plus besoin de rallonge électrique). Beau design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur
Comparé aux autres fers vapeur Philips