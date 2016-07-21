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Arrêté

PerfectCare AzurFer vapeur

GC4922/80

3.9
| (14) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Fer vapeur Philips ultra-rapide*
Repassez tous les textiles, du jean à la soie, en passant par le lin et le cachemire, dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Avec PerfectCare Azur, les résultats sont parfaits, sans risque de brûler ou de lustrer vos vêtements, pour un repassage plus facile et rapide.
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Du jean à la soie en un seul passage

Fer vapeur Philips ultra-rapide*

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 200 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • Sûr pour tous les vêtements repassables

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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3.9

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

21/07/2016

België

België

Dit product heeft prima eigenschappen

Gebruiks vriendelijk, gemakkelijk strijken je kan alles gewoon door elkaar doen van keukenhanddoek naar zijde zonder de temperatuur te verzetten.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

03/08/2016

België

België

Facile à utiliser

Je viens d’acquérir ce nouveau fer à repasser et vraiment surprise de sa rapidité de chauffe, la glisse sur toute sorte de tissus et pas de changement de température à effectuer ainsi que son entretien qui est Top. J'ai fait tester se fer par ma maman qui elle possède une central vapeur et elle me dit que la différence entre les 2 est minime tellement que le fer fonctionne bien avec la vapeur qu'il produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur

29/07/2016

België

België

Simplicité d'utilisation

Très bon produit. Tout le monde sait l'utiliser car aucun réglage de température à part un peu de vapeur ou plus de vapeur. Cable assez long (plus besoin de rallonge électrique). Beau design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Azur GC4922/80 Fer vapeur

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