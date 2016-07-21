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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
45 g/min. stoom, stoomstoot van 200 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
Veilig voor alle strijkbare kleding
100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen. U kunt nu alle strijkbare stoffen achter elkaar door strijken zonder te hoeven wachten of de temperatuurregelaar van het strijkijzer te hoeven instellen.
Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en polyester. Onafhankelijke testinstituten voor strijkijzers hebben PerfectCare getest op de meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben het perfecte strijkresultaat bevestigd.
100% snel om te strijken, sorteren niet nodig. Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender stoom.
Prijzen
3.9
van 5
14
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Kuikentje75
21/07/2016
België
Dit product heeft prima eigenschappen
Gebruiks vriendelijk, gemakkelijk strijken je kan alles gewoon door elkaar doen van keukenhanddoek naar zijde zonder de temperatuur te verzetten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
Tainee
06/08/2016
België
Dit is een degelijk product
Mooi design heeft dit toestel. Het strijkt heel vlot en makkelijk. Het waterreservoir is vrij klein. De automatische regeling is zeer makkelijk wanneer je niet gewoon bent om te strijken of niet veel strijkt. Goed toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
PieterJan1388
23/07/2016
België
Philips Perfect Care Azur Stoomstrijkijzer
Dit toestel heeft alvast een zeer mooi en modern design. Ligt direct goed in de hand. Zeer gemakkelijk in gebruik. Het toestel word ook zeer snel warm. Het goede is ook dat dit toestel een ECO-stand bevat. Het strijkt zeer vlot over de kleren, rapper dan een ander toestel. Al bij al ben ik er zeer tevreden van.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer
Getest met Philips-stoomstrijkijzers