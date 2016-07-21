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  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
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  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
  • Snelste Philips-stoomstrijkijzer*

Niet meer leverbaar

PerfectCare AzurStoomstrijkijzer

GC4922/80

3.9
| (14) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
Strijk elk strijkbaar kledingstuk, van jeans tot zijde en van linnen tot kasjmier, in willekeurige volgorde zonder dat u de temperatuur hoeft aan te passen. De PerfectCare Azur zorgt voor perfecte resultaten zonder risico van schroeiplekken of glans. Strijken gaat nu gemakkelijker en sneller.
Bekijk alle voordelen

Van spijkerbroeken naar zijde, in één keer

Snelste Philips-stoomstrijkijzer*

  • 45 g/min. stoom, stoomstoot van 200 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • Veilig voor alle strijkbare kleding

100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen

100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen

100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen. U kunt nu alle strijkbare stoffen achter elkaar door strijken zonder te hoeven wachten of de temperatuurregelaar van het strijkijzer te hoeven instellen.

100% veilig voor alle strijkbare stoffen

100% veilig voor alle strijkbare stoffen

Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en polyester. Onafhankelijke testinstituten voor strijkijzers hebben PerfectCare getest op de meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben het perfecte strijkresultaat bevestigd.

100% snel op alle stoffen, er bestaat geen sneller stoomstrijkijzer

100% snel om te strijken, sorteren niet nodig. Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender stoom.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.9

van 5

14

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

21/07/2016

België

België

Dit product heeft prima eigenschappen

Gebruiks vriendelijk, gemakkelijk strijken je kan alles gewoon door elkaar doen van keukenhanddoek naar zijde zonder de temperatuur te verzetten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

06/08/2016

België

België

Dit is een degelijk product

Mooi design heeft dit toestel. Het strijkt heel vlot en makkelijk. Het waterreservoir is vrij klein. De automatische regeling is zeer makkelijk wanneer je niet gewoon bent om te strijken of niet veel strijkt. Goed toestel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

23/07/2016

België

België

Philips Perfect Care Azur Stoomstrijkijzer

Dit toestel heeft alvast een zeer mooi en modern design. Ligt direct goed in de hand. Zeer gemakkelijk in gebruik. Het toestel word ook zeer snel warm. Het goede is ook dat dit toestel een ECO-stand bevat. Het strijkt zeer vlot over de kleren, rapper dan een ander toestel. Al bij al ben ik er zeer tevreden van.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Azur GC4922/80 Stoomstrijkijzer

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Getest met Philips-stoomstrijkijzers