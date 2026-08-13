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Arrêté
GC4238
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Effet pressing pour éliminer les faux plis tenaces.
Le système d'arrêt électronique éteint automatiquement le fer à repasser s'il n'est pas utilisé ou s'il tombe.
Récompenses
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