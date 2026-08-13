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Niet meer leverbaar
GC4238
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Stoomstoot verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos.
Dankzij de automatische uitschakelingsfunctie schakelt het strijkijzer zichzelf uit wanneer het een tijdje niet wordt gebruikt of wanneer het omvalt.
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