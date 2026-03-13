Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
PerfectCare Fer vapeur
Arrêté
Assistance
GC3929/64
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Eco passport Philips PerfectCare Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3929/64 - English (US)
Tout (3)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Le voyant « Fer prêt » de mon fer vapeur Philips clignote.
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter
Mon fer vapeur Philips ne produit pas de vapeur