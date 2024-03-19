ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Fer vapeur

Arrêté

Assistance

Fer vapeur

GC3584/30

Fer vapeur

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC3584/30 - English (US)

  • PDF fichier, 954.1 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fichier, 2.4 MB
  • 16 March 2024

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider