Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
1 200 W
Plaque chauffante
Débit de vapeur continu automatique
Housse de rangement et de voyage
La fonction défroissage vertical et horizontal 2 en 1 vous permet d'obtenir des résultats encore meilleurs avec votre défroisseur. Défroissez vos vêtements verticalement sans utiliser une table à repasser, ou donnez-leur un contact vraiment net en les défroissant horizontalement sur n'importe quelle surface plane. Grâce à sa conception interne unique, ce Steam&Go 2 en 1 génère une vapeur puissante et continue même en position horizontale. Vous pouvez donc désormais utiliser également la vapeur sur les tissus d'ameublement et les draps.
La technologie SmartFlow garantit un excellent repassage car le débit de vapeur optimisé chauffe la plaque. Ainsi, la plaque reste à une température optimale et sûre pour tous les tissus, tout en évitant efficacement les taches d'humidité. Elle est dotée d'un revêtement qui assure une glisse efficace et une bonne résistance à la corrosion.
La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.
Récompenses
4.3
sur 6
227
Avis
93%
recommandent ce produit
zpnone69
06/08/2015
België
Rapide ,efficace et simple
Très stupéfaite de ce petit appareil "révolutionnaire " qui m apporte gain de temps et facilité . Plus besoin de sortir l attirail habituel ( fer à repasser , etc) pour défroisser un vêtement , avec celui ci en un rien de temps je peux mettre un vêtement qui était chiffonné 2 minutes avant . Il y a cas le mettre sur le cintre et passer le steam&go dessus . De plus , l appareil chauffe très vite pas besoin d attendre longtemps . Il peut paraître massif comme ça mais il n est pas lourd durant l utilisation et il est pratique pour les transports (ex: les vacances ) . Le seul point négatif sont le réservoir qui est trop petit à mon goût . Mais dans l ensemble je suis très satisfaite et je le recommande .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Kallima
29/07/2015
België
Pratique et facile
Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup de temps et qui n'aime pas le repassage, ce produit est vraiment parfait. Chaud en à peine 1 minutes, il défroisse tous les tissus, du plus délicat au plus épais. Il est vraiment top pour les tissus plissé, avec des broderies ou des brillants, impossible à repassé de manière traditionnelle. Idéal pour partir en voyage grace à sa taille et à sa housse de transport, il est beaucoup moins pratique si on veut repasser une grande quantité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Alex2110
26/07/2015
België
Bonne surprise.
très étonné de ce produit Philips Steam&Co, éfficacité et simple d'utilisation, bonne prise de main rapide. il suffit de mettre de l'eau dans le resevoir situé sur le dessus du mange du défroisseur d'attendre moins d'une minute et le stream&co est prêt à l'utilisation, d'une rapidité et d'une simplicité incroyable, j'ai vraiment été très satisfaite de ce produit. j'ai testé le produit sur plusieurs type de textiles et le résultat à été super, sur les blouses j'ai adoré plus besoin de faire 36 manoeuvres avec ma centrale vapeur, il suffit pour mon cas de mettre le linge sur un cintre et de passer le stream&co sur le linge et voile de haut en bas et mon linge est fait en 2 minutes. En général quand je repasse je redoute toujours ce type de pièce de linge car long à repasser et souvent compliqué à ne pas faire des plies supplémentaires. En conclusion: vraiment très contente de ce produit Philips, simple,facile d'utilisation et surtout le résultat est là quelle bonheur de faire les blouse et les chemises maintenant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.