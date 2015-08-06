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Arrêté

Steam&Go 2-in-1Défroisseur à main

GC332/60

4.3
| (227) Avis | 93% recommandent ce produit

1 récompense

Meilleure élimination des faux plis en un tour de main
Ce défroisseur à main est idéal pour les retouches de dernière minute et les vêtements difficiles à repasser. Pratique et rapide, il complète parfaitement votre fer à repasser. Ce modèle est doté d'une plaque chauffante et d'une fonction 2 en 1 permettant un défroissage horizontal.
Voir tous les avantages

2 en 1 : défroissage vertical et horizontal

Meilleure élimination des faux plis en un tour de main

  • 1 200 W

  • Plaque chauffante

  • Débit de vapeur continu automatique

  • Housse de rangement et de voyage

2 en 1 : fonction défroissage vertical et horizontal

2 en 1 : fonction défroissage vertical et horizontal

La fonction défroissage vertical et horizontal 2 en 1 vous permet d'obtenir des résultats encore meilleurs avec votre défroisseur. Défroissez vos vêtements verticalement sans utiliser une table à repasser, ou donnez-leur un contact vraiment net en les défroissant horizontalement sur n'importe quelle surface plane. Grâce à sa conception interne unique, ce Steam&Go 2 en 1 génère une vapeur puissante et continue même en position horizontale. Vous pouvez donc désormais utiliser également la vapeur sur les tissus d'ameublement et les draps.

Plaque chauffante SmartFlow pour un résultat optimal

Plaque chauffante SmartFlow pour un résultat optimal

La technologie SmartFlow garantit un excellent repassage car le débit de vapeur optimisé chauffe la plaque. Ainsi, la plaque reste à une température optimale et sûre pour tous les tissus, tout en évitant efficacement les taches d'humidité. Elle est dotée d'un revêtement qui assure une glisse efficace et une bonne résistance à la corrosion.

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

227

Avis

93%

recommandent ce produit

06/08/2015

België

België

Rapide ,efficace et simple

Très stupéfaite de ce petit appareil "révolutionnaire " qui m apporte gain de temps et facilité . Plus besoin de sortir l attirail habituel ( fer à repasser , etc) pour défroisser un vêtement , avec celui ci en un rien de temps je peux mettre un vêtement qui était chiffonné 2 minutes avant . Il y a cas le mettre sur le cintre et passer le steam&go dessus . De plus , l appareil chauffe très vite pas besoin d attendre longtemps . Il peut paraître massif comme ça mais il n est pas lourd durant l utilisation et il est pratique pour les transports (ex: les vacances ) . Le seul point négatif sont le réservoir qui est trop petit à mon goût . Mais dans l ensemble je suis très satisfaite et je le recommande .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87

29/07/2015

België

België

Pratique et facile

Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup de temps et qui n'aime pas le repassage, ce produit est vraiment parfait. Chaud en à peine 1 minutes, il défroisse tous les tissus, du plus délicat au plus épais. Il est vraiment top pour les tissus plissé, avec des broderies ou des brillants, impossible à repassé de manière traditionnelle. Idéal pour partir en voyage grace à sa taille et à sa housse de transport, il est beaucoup moins pratique si on veut repasser une grande quantité.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87

26/07/2015

België

België

Bonne surprise.

très étonné de ce produit Philips Steam&Co, éfficacité et simple d'utilisation, bonne prise de main rapide. il suffit de mettre de l'eau dans le resevoir situé sur le dessus du mange du défroisseur d'attendre moins d'une minute et le stream&co est prêt à l'utilisation, d'une rapidité et d'une simplicité incroyable, j'ai vraiment été très satisfaite de ce produit. j'ai testé le produit sur plusieurs type de textiles et le résultat à été super, sur les blouses j'ai adoré plus besoin de faire 36 manoeuvres avec ma centrale vapeur, il suffit pour mon cas de mettre le linge sur un cintre et de passer le stream&co sur le linge et voile de haut en bas et mon linge est fait en 2 minutes. En général quand je repasse je redoute toujours ce type de pièce de linge car long à repasser et souvent compliqué à ne pas faire des plies supplémentaires. En conclusion: vraiment très contente de ce produit Philips, simple,facile d'utilisation et surtout le résultat est là quelle bonheur de faire les blouse et les chemises maintenant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87

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  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.