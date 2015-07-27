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Niet meer leverbaar
1200 W
Verwarmingsplaat
Automatisch continue stoom
Borstel en opbergetui
Met de 2-in-1 verticale en horizontale stoomfunctie kunt u nog betere resultaten bereiken met uw kledingstomer. Stoom uw kleding verticaal zonder strijkplank of horizontaal op elk willekeurig vlak oppervlak voor een nog beter resultaat. Dankzij het unieke ontwerp van de geïntegreerde Steam&Go 2-in-1 wordt er continue krachtige stoom gegenereerd, zelfs in horizontale stand, zodat u nu ook uw gestoffeerde meubels en beddengoed kunt stomen.
Met de SmartFlow-technologie behaalt u de beste resultaten omdat de geoptimaliseerde stoomcirculatie de stoomplaat verwarmt. Daardoor heeft de stoomplaat altijd een optimale, veilige temperatuur voor alle stoffen terwijl natte plekken worden voorkomen. De coating zorgt ervoor dat het stoomstrijkijzer goed glijdt en voorkomt roesten.
De elektrische pomp zorgt voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.
Prijzen
4.3
van 5
227
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
missVvdV
27/07/2015
Nederland
Slim en snel kreuk- en vlekvrij
Dit product is mij door Philips ter beschikking gesteld om te testen. Doet wat het belooft. Een zijden blouse even snel kreukvrij maken of een vlek uit de gordijnen stomen, deze kleine krachtpatser draait er zijn hand niet voor om. Ik merk op dat diverse gebruikers klagen over het kleine waterreservoir of de kracht van de stoom. Zoals vermeld in de omschrijving, is dit apparaat speciaal ontwikkeld voor op reis of snelle strijkklusjes en kleine vlekken. Als je veel (zakelijk) op reis bent of thuis niet telkens je strijkplank tevoorschijn wilt halen, zou ik dit apparaat absoluut aanbevelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC332/87 Handheld kledingstomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC332/87 Handheld kledingstomer
zpnone69
06/08/2015
België
Rapide ,efficace et simple
Très stupéfaite de ce petit appareil "révolutionnaire " qui m apporte gain de temps et facilité . Plus besoin de sortir l attirail habituel ( fer à repasser , etc) pour défroisser un vêtement , avec celui ci en un rien de temps je peux mettre un vêtement qui était chiffonné 2 minutes avant . Il y a cas le mettre sur le cintre et passer le steam&go dessus . De plus , l appareil chauffe très vite pas besoin d attendre longtemps . Il peut paraître massif comme ça mais il n est pas lourd durant l utilisation et il est pratique pour les transports (ex: les vacances ) . Le seul point négatif sont le réservoir qui est trop petit à mon goût . Mais dans l ensemble je suis très satisfaite et je le recommande .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Kallima
29/07/2015
België
Pratique et facile
Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup de temps et qui n'aime pas le repassage, ce produit est vraiment parfait. Chaud en à peine 1 minutes, il défroisse tous les tissus, du plus délicat au plus épais. Il est vraiment top pour les tissus plissé, avec des broderies ou des brillants, impossible à repassé de manière traditionnelle. Idéal pour partir en voyage grace à sa taille et à sa housse de transport, il est beaucoup moins pratique si on veut repasser une grande quantité.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Défroisseur à main 2-en-1 Steam&Go GC332/87
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.