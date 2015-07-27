très étonné de ce produit Philips Steam&Co, éfficacité et simple d'utilisation, bonne prise de main rapide. il suffit de mettre de l'eau dans le resevoir situé sur le dessus du mange du défroisseur d'attendre moins d'une minute et le stream&co est prêt à l'utilisation, d'une rapidité et d'une simplicité incroyable, j'ai vraiment été très satisfaite de ce produit. j'ai testé le produit sur plusieurs type de textiles et le résultat à été super, sur les blouses j'ai adoré plus besoin de faire 36 manoeuvres avec ma centrale vapeur, il suffit pour mon cas de mettre le linge sur un cintre et de passer le stream&co sur le linge et voile de haut en bas et mon linge est fait en 2 minutes. En général quand je repasse je redoute toujours ce type de pièce de linge car long à repasser et souvent compliqué à ne pas faire des plies supplémentaires. En conclusion: vraiment très contente de ce produit Philips, simple,facile d'utilisation et surtout le résultat est là quelle bonheur de faire les blouse et les chemises maintenant.