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Arrêté

Steam&Go 2-in-1Défroisseur à main

GC330/40

3.9

| (28) Avis | 81% recommandent ce produit

1 récompense

Meilleure élimination des faux plis en un tour de main

Ce défroisseur à main est idéal pour les retouches de dernière minute et les vêtements difficiles à repasser. Pratique et rapide, il complète parfaitement votre fer à repasser. Ce modèle est doté d'une plaque chauffante et d'une fonction 2 en 1 permettant un défroissage horizontal.

Voir tous les avantages

2 en 1 : défroissage vertical et horizontal

Meilleure élimination des faux plis en un tour de main

  • 1 000 W

  • Plaque chauffante

  • Débit de vapeur continu automatique

  • Brosse

2 en 1 : fonction défroissage vertical et horizontal

2 en 1 : fonction défroissage vertical et horizontal

La fonction défroissage vertical et horizontal 2 en 1 vous permet d'obtenir des résultats encore meilleurs avec votre défroisseur. Défroissez vos vêtements verticalement sans utiliser une table à repasser, ou donnez-leur un contact vraiment net en les défroissant horizontalement sur n'importe quelle surface plane. Grâce à sa conception interne unique, ce Steam&Go 2 en 1 génère une vapeur puissante et continue même en position horizontale. Vous pouvez donc désormais utiliser également la vapeur sur les tissus d'ameublement et les draps.

Plaque chauffante SmartFlow pour un résultat optimal

Plaque chauffante SmartFlow pour un résultat optimal

La technologie SmartFlow garantit un excellent repassage car le débit de vapeur optimisé chauffe la plaque. Ainsi, la plaque reste à une température optimale et sûre pour tous les tissus, tout en évitant efficacement les taches d'humidité. Elle est dotée d'un revêtement qui assure une glisse efficace et une bonne résistance à la corrosion.

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.

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3.9

sur 6

28

Avis

81%

recommandent ce produit

2

04/12/2016

Deutschland

Deutschland

toller Helfer für alle Reisenden

war sehr skeptisch, bin aber voll überzeugt! das Gerät funktioniert hervorragend. Für alle Reisende ein absolutes Muss!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Tragbare Dampfbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Tragbare Dampfbürste

22/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product for instant results

As someone who can never be bothered to dig out the Iron, and who only does 1 or 2 items at a time to wear instantly I can honestly say the garment steamer has been a game changer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

26/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

This product has been a revelation

[This review was collected as part of a promotion.] Suffering with arthritis ironing is a task I often have to forgo until I started using this product, it's lightweight, ergonomically designed and works quickly from heating up to tackling wrinkles. It's perfect for doing 1 or 2 more wrinkled items or 5/6 items needing a lighter steam in less then 15 minutes. I'd recommend to anyone who is short of time or who suffers with traditional ironing for whatever reason.

Cet avis concerne le produit Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

Cet avis concerne le produit Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

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  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.