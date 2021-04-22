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Niet meer leverbaar
Eenvoudiger en beter kreuken verwijderen
Deze handheld kledingstomer is ideaal om kledingstukken nog even snel bij te werken en voor lastig te strijken kleding. De stomer is snel en eenvoudig te gebruiken en onmisbaar voor uw strijkwerk. Dit model heeft een verwarmingsplaat en 2-in-1-functie voor horizontaal stomen.
1000 W
Verwarmingsplaat
Automatisch continue stoom
Borstel
Met de 2-in-1 verticale en horizontale stoomfunctie kunt u nog betere resultaten bereiken met uw kledingstomer. Stoom uw kleding verticaal zonder strijkplank of horizontaal op elk willekeurig vlak oppervlak voor een nog beter resultaat. Dankzij het unieke ontwerp van de geïntegreerde Steam&Go 2-in-1 wordt er continue krachtige stoom gegenereerd, zelfs in horizontale stand, zodat u nu ook uw gestoffeerde meubels en beddengoed kunt stomen.
Met de SmartFlow-technologie behaalt u de beste resultaten omdat de geoptimaliseerde stoomcirculatie de stoomplaat verwarmt. Daardoor heeft de stoomplaat altijd een optimale, veilige temperatuur voor alle stoffen terwijl natte plekken worden voorkomen. De coating zorgt ervoor dat het stoomstrijkijzer goed glijdt en voorkomt roesten.
De elektrische pomp zorgt voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.
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Prijzen
3.9
van 5
28
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Jhulme1991
22/04/2021
United Kingdom
Great product for instant results
As someone who can never be bothered to dig out the Iron, and who only does 1 or 2 items at a time to wear instantly I can honestly say the garment steamer has been a game changer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer
Hels84
26/02/2018
United Kingdom
This product has been a revelation
[This review was collected as part of a promotion.] Suffering with arthritis ironing is a task I often have to forgo until I started using this product, it's lightweight, ergonomically designed and works quickly from heating up to tackling wrinkles. It's perfect for doing 1 or 2 more wrinkled items or 5/6 items needing a lighter steam in less then 15 minutes. I'd recommend to anyone who is short of time or who suffers with traditional ironing for whatever reason.
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer
Mulli
22/02/2018
United Kingdom
Fantastic Product
[This review was collected as part of a promotion.] Thia product has made my life easier. Rather than having to bring the iron out I can use this to freshen up my clothes and gives it a new lease of life. It is very well made and easy to use and heats up very quickly. Is a small appliamce but very practical.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.