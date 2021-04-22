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  • Standard Product Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Standard Product Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer

Niet meer leverbaar

Steam&Go 2-in-1Handheld kledingstomer

GC330/40

3.9

| (28) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

1 Prijs

Eenvoudiger en beter kreuken verwijderen

Deze handheld kledingstomer is ideaal om kledingstukken nog even snel bij te werken en voor lastig te strijken kleding. De stomer is snel en eenvoudig te gebruiken en onmisbaar voor uw strijkwerk. Dit model heeft een verwarmingsplaat en 2-in-1-functie voor horizontaal stomen.

Bekijk alle voordelen

2-in-1: horizontaal en verticaal stomen

Eenvoudiger en beter kreuken verwijderen

  • 1000 W

  • Verwarmingsplaat

  • Automatisch continue stoom

  • Borstel

2-in-1: verticaal en horizontaal stomen

2-in-1: verticaal en horizontaal stomen

Met de 2-in-1 verticale en horizontale stoomfunctie kunt u nog betere resultaten bereiken met uw kledingstomer. Stoom uw kleding verticaal zonder strijkplank of horizontaal op elk willekeurig vlak oppervlak voor een nog beter resultaat. Dankzij het unieke ontwerp van de geïntegreerde Steam&Go 2-in-1 wordt er continue krachtige stoom gegenereerd, zelfs in horizontale stand, zodat u nu ook uw gestoffeerde meubels en beddengoed kunt stomen.

Verwarmde SmartFlow-plaat voor geweldige resultaten

Verwarmde SmartFlow-plaat voor geweldige resultaten

Met de SmartFlow-technologie behaalt u de beste resultaten omdat de geoptimaliseerde stoomcirculatie de stoomplaat verwarmt. Daardoor heeft de stoomplaat altijd een optimale, veilige temperatuur voor alle stoffen terwijl natte plekken worden voorkomen. De coating zorgt ervoor dat het stoomstrijkijzer goed glijdt en voorkomt roesten.

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

De elektrische pomp zorgt voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.9

van 5

28

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

2

22/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product for instant results

As someone who can never be bothered to dig out the Iron, and who only does 1 or 2 items at a time to wear instantly I can honestly say the garment steamer has been a game changer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

26/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

This product has been a revelation

[This review was collected as part of a promotion.] Suffering with arthritis ironing is a task I often have to forgo until I started using this product, it's lightweight, ergonomically designed and works quickly from heating up to tackling wrinkles. It's perfect for doing 1 or 2 more wrinkled items or 5/6 items needing a lighter steam in less then 15 minutes. I'd recommend to anyone who is short of time or who suffers with traditional ironing for whatever reason.

Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

22/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic Product

[This review was collected as part of a promotion.] Thia product has made my life easier. Rather than having to bring the iron out I can use this to freshen up my clothes and gives it a new lease of life. It is very well made and easy to use and heats up very quickly. Is a small appliamce but very practical.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Steam&Go 2-in-1 GC330/47 Handheld garment steamer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.