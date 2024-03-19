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Manuels et documentation

User Manual Philips 2500 series Steam iron

  • PDF fichier, 761.8 kB
  • 19 March 2024

Pour des résultats optimaux, il vous faut un fer et une vapeur sur lesquels vous pouvez compter. Avec son effet pressing de 95 g, ses 2 100 W pour un haut débit vapeur continu et son système anticalcaire double action, ce fer très efficace vous offre un excellent rapport qualité-prix !

  • PDF fichier
  • 31 March 2024

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