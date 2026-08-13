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Arrêté
GC029/38
Élimine les bouloches
Convient à tous les vêtements
Capuchon à hauteur ajustable inclus
Rechargeable : 1 h
La puissance de coupe remarquable permet d'obtenir un rasage de haute qualité, rapide et efficace.
Les lames plus longues, associées à la tête de rasage plus grande, permettent de couvrir une zone plus étendue en un passage.
Le double verrou de sécurité vous permet d'éliminer les bouloches et de nettoyer l'appareil sans aucun risque. En outre, le capuchon à hauteur ajustable protège vos vêtements précieux.
Récompenses
Notation globale