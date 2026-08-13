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Niet meer leverbaar
GC029/38
Verwijdert stofpluisjes
Geschikt voor alle kledingstukken
Inclusief in hoogte verstelbaar kapje
Oplaadbaar: 1 uur
Dankzij het superieure trimvermogen kunt u snel en effectief stofpluisjes van uw kleding verwijderen.
De langere mesjes en het grotere scheerhoofd zorgen ervoor dat de gel over een groter gebied wordt verspreid.
De dubbele vergrendeling beveiligt u tijdens het verwijderen van stofpluisjes en het schoonmaken van het apparaat, en het in hoogte verstelbare kapje beschermt uw kostbare kleding.
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