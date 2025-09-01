Découvrez nos meilleures offres d'appareils pour la maison ici : Jusqu'à 30 % de réduction ! J'en profite
    Filtres d'origine pour purificateur d'air PureProtect 2200
      PureProtect Quiet série 2200 Filtre HEPA NanoProtect

      FY2200/30

      Filtres d'origine pour purificateur d'air PureProtect 2200

      Filtres de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et des virus.

      Filtres d'origine pour purificateur d'air PureProtect 2200

      Piège efficacement 99,97 % des nano-particules (1)

      • Compatible avec la série 2200
      • Contenu de l'emballage : 1 filtre
      • Durée de vie de 3 ans
      • Filtre Philips d'origine
      Compatible avec le modèle Philips PureProtect Quiet série 2200

      Compatible avec le modèle Philips PureProtect Quiet série 2200

      Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips PureProtect Quiet série 2200 : modèles AC2210, AC2220 et AC2221. Le modèle de purificateur d'air est indiqué au dos de l'appareil.

      Filtre avec durée de vie de 3 ans

      Filtre avec durée de vie de 3 ans

      Les filtres d'origine maintiennent des performances optimales pendant 3 ans (2), afin de limiter les tracas et les dépenses. Le purificateur calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'il est temps de le remplacer.

      Conception éco-responsable avec emballage 30 % plus compact

      Conception éco-responsable avec emballage 30 % plus compact

      La conception de filtre pliable minimise l'emballage nécessaire et utilise 35 % de plastique en moins, pour une empreinte carbone réduite.

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Le filtre Philips d'origine est conçu pour être parfaitement adapté à l'appareil. Pour des performances optimales, utilisez impérativement un véritable filtre Philips.

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Filtration 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piégeant 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, virus, allergènes, bactéries et mauvaises odeurs.

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Filtre HEPA NanoProtect
        Inclus dans l'emballage
        1 filtre
        HEPA NanoProtect
        Oui
        Préfiltre
        Oui
        Charbon actif
        Oui
        Durée de vie
        3 ans

      • Performances

        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron

      • Poids et dimensions

        Longueur de l'emballage
        30,5 cm
        Largeur de l'emballage
        13,8 cm
        Hauteur de l'emballage
        29,5 cm
        Poids de l'emballage
        0,94 kg

      • Remplacement

        Pour purificateur(s) d'air Philips
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
      • (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
      • (3) Comparaison avec l'emballage non pliable du modèle FY2200.

