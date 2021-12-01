Découvrez nos meilleures offres d'appareils pour la maison ici : Jusqu'à 30 % de réduction ! J'en profite
    • Filtre d'origine pour purificateur d'air série 1000 Filtre d'origine pour purificateur d'air série 1000 Filtre d'origine pour purificateur d'air série 1000

      Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect

      FY1700/30

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Filtre d'origine pour purificateur d'air série 1000

      Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.

      Filtre d'origine pour purificateur d'air série 1000

      Piège efficacement 99,9 % des nanoparticules (1)

      • Compatible avec la série 1000
      • Contenu de l'emballage : 1 filtre
      • Durée de vie de 1 an
      • Filtre Philips d'origine
      Compatible avec la série 1000

      Compatible avec la série 1000

      Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 1000 : modèles AC1711 et AC1715. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

      Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

      Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

      Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

      Filtre HEPA 3 couches piégeant 99,9 % des particules ultra-fines

      Filtre HEPA 3 couches piégeant 99,9 % des particules ultra-fines

      Le système de filtration 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,9 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, des particules virales, des allergènes, des bactéries et des mauvaises odeurs.

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Filtre HEPA NanoProtect
        Inclus dans l'emballage
        1 filtre
        HEPA NanoProtect
        Oui
        Préfiltre
        Oui
        Charbon actif
        Oui
        Durée de vie
        Jusqu'à 1 an

      • Performances

        Filtration des particules
        99,9 % à 0,003 micron

      • Poids et dimensions

        Hauteur du produit
        235,5 mm
        Poids du produit
        0,7 kg
        Largeur du produit
        135,3 mm
        Longueur du produit
        212 mm
        Longueur de l'emballage
        220 mm
        Largeur de l'emballage
        220 mm
        Hauteur de l'emballage
        250 mm
        Poids de l'emballage
        0,89 kg

      • Remplacement

        Pour purificateur(s) d'air Philips
        AC1711, AC1715

      • (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
      • (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.

