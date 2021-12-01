Termes recherchés
FY1700/30
Filtre d'origine pour purificateur d'air série 1000
Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Filtre HEPA NanoProtect
total
recurring payment
Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 1000 : modèles AC1711 et AC1715. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Le système de filtration 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,9 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, des particules virales, des allergènes, des bactéries et des mauvaises odeurs.
L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.
Caractéristiques générales
Performances
Poids et dimensions
Remplacement
