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Arrêté

Casque

FX3BK/00

Basses riches

Avec son design fin, léger, compact et pliable, ce casque est très facile à transporter et à ranger. Grâce à ses coussinets doux de forme ovale, vous pouvez le porter pendant des heures sans même vous en apercevoir.

Voir tous les avantages

avec un design pliable léger

Basses riches

  • Circum-aural

  • Noir

Transducteurs en néodyme de 40 mm pour des basses profondes et un son puissant

Les transducteurs en néodyme de 40 mm assurent des basses profondes et un son puissant

Conception compacte et pliable facilitant le transport et stockage

Une conception unique vous permet de plier le casque FX en boule pour faciliter son transport et son stockage.

Coussinets isolateurs de bruit qui bloquent les sons extérieurs

Les transducteurs en néodyme de 40 mm assurent des basses profondes et un son puissant

Spécificités Techniques

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