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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

FX3BK/00

Rijke bas

Met het slanke, compacte, opvouwbare en lichtgewichtontwerp is deze hoofdtelefoon perfect om mee te nemen en weg te stoppen. U kunt er uren mee rondlopen dankzij de zachte ovalen kussens.

Bekijk alle voordelen

met licht, opvouwbaar ontwerp

Rijke bas

  • Voor over het oor

  • Zwart

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een rijke bas en krachtig geluid

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een stevige bas en krachtig geluid.

Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen

Een uniek opvouwbaar ontwerp waarmee u de FX-hoofdtelefoon kunt opvouwen tot een bal voor gemakkelijker transport en opslag.

Geluidsisolerende oorkussens voor rond het oor blokkeren externe geluiden

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een stevige bas en krachtig geluid.

Technische specificaties

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