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Niet meer leverbaar
FX3BK/00
Rijke bas
Met het slanke, compacte, opvouwbare en lichtgewichtontwerp is deze hoofdtelefoon perfect om mee te nemen en weg te stoppen. U kunt er uren mee rondlopen dankzij de zachte ovalen kussens.
Voor over het oor
Zwart
40 mm neodymium-drivers zorgen voor een stevige bas en krachtig geluid.
Een uniek opvouwbaar ontwerp waarmee u de FX-hoofdtelefoon kunt opvouwen tot een bal voor gemakkelijker transport en opslag.
40 mm neodymium-drivers zorgen voor een stevige bas en krachtig geluid.
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