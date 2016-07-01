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Arrêté

Minichaîne hi-fi

FX25/12

4
| (30) Avis | 85% recommandent ce produit
Un son puissant, sans fil
Diffusez de la musique sans fil depuis n'importe quel smartphone grâce au Bluetooth®. La technologie NFC permet un appairage instantané. Le double amplificateur offre une excellente qualité sonore et les 300 W RMS de puissance totale permettent d'obtenir un son intense.
Voir tous les avantages

Un son puissant, sans fil

  • Bluetooth® et NFC

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Amplification instantanée

Amplification instantanée

La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

30

Avis

85%

recommandent ce produit

01/07/2016

France

France

Acheteur vérifié

Produit de bonne qualitée et simple d'utilisation

Produit de très bonne qualitée et simple d'utilisation, destiné à des ados qui l'ont tout de suite adopter, du fait du Bluetooth et de son Design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

19/06/2015

France

France

Bluffant

J ai hésité entre trois chaines hifi , et dans un magasin , j ai eu une opportunité pour les essayer chacune à l aide d une clé Usb audio, et mon choix s est porté immédiatement sur la chaine Hifi Philips FX25 / 300w

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

19/05/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound

Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX25 HiFi-Minisystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX25 HiFi-Minisystem

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