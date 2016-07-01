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Arrêté
Bluetooth® et NFC
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
4.0
sur 6
30
Avis
85%
recommandent ce produit
Marsupulani
01/07/2016
France
Acheteur vérifié
Produit de bonne qualitée et simple d'utilisation
Produit de très bonne qualitée et simple d'utilisation, destiné à des ados qui l'ont tout de suite adopter, du fait du Bluetooth et de son Design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi
Urbann62
19/06/2015
France
Bluffant
J ai hésité entre trois chaines hifi , et dans un magasin , j ai eu une opportunité pour les essayer chacune à l aide d une clé Usb audio, et mon choix s est porté immédiatement sur la chaine Hifi Philips FX25 / 300w
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
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Vio2010Lord
19/05/2017
Deutschland
Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound
Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX25 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
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