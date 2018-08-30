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  • Verbluffend geluid zonder kabels
  • Verbluffend geluid zonder kabels
  • Verbluffend geluid zonder kabels
  • Verbluffend geluid zonder kabels
  • Verbluffend geluid zonder kabels
  • Verbluffend geluid zonder kabels

Niet meer leverbaar

Mini-HiFi-systeem

FX25/12

4
| (30) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Verbluffend geluid zonder kabels
Stream draadloos muziek via Bluetooth® vanaf elk smart device dankzij NFC-technologie voor een directe koppeling. De dubbele versterker biedt een betere geluidskwaliteit en het totale RMS-uitgangsvermogen van 300 W zorgt voor verbluffend groots geluid.
Bekijk alle voordelen

Verbluffend geluid zonder kabels

  • Bluetooth® en NFC

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

MAX Sound voor een krachtiger geluid

MAX Sound voor een krachtiger geluid

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

30

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

30/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

really good sound quality

Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending

Deze review is gemaakt voor FX25 Mini Hi-Fi System

Deze review is gemaakt voor FX25 Mini Hi-Fi System

27/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound machine.

I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FX25 Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FX25 Mini Hi-Fi System

19/05/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound

Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem

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