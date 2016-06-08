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Arrêté
Son puissant, clair et magnifique
La chaîne Hi-Fi FWM6000/10 révèle toute la puissance de la musique avec ses 550 W RMS et ses 7 500 W PMPO en sortie. Le caisson de basses produit des basses profondes, tandis qu'UniSound offre un son clair et naturel. Écoutez de la musique depuis vos appareils USB et baladeurs.
550 W
Pour une musique incontestablement plus claire et naturelle. La technologie UniSound offre une conception acoustique et une expertise en matière d'ingénierie permettant de produire un son fidèle à l'original. Avec les enceintes conventionnelles, le tweeter et le haut-parleur de graves génèrent le son depuis des emplacements différents. Ceci crée de fortes interférences qui déforment le son et le rendent plat et peu naturel. Grâce au positionnement exclusif du tweeter et du haut-parleur de graves ainsi qu'à une ingénierie rigoureuse de la répartition des fréquences, UniSound libère la musique en réduisant considérablement les interférences et en générant un son nature, fidèle à l'original.
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sur 6
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Avis
100%
recommandent ce produit
Bèber46
08/06/2016
France
Presque parfait
Appareil qui me donne toute satisfaction. Sauf qu'il ne garde pas en mémoire les dernières propriétés utilisées. Sauf que la télécommande (après 3 ans ) est maintenant hors de service.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM6000 Minichaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM6000 Minichaîne hi-fi
T6000
22/02/2017
Nederland
Topding
Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM6000 Mini Hi-Fi System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM6000 Mini Hi-Fi System
JohanDB
22/02/2017
Nederland
Topding
Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM6000 Mini Hi-Fi System
Oui, je recommande ce produit
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Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.