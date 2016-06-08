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Arrêté

Minichaîne hi-fi

FWM6000/10

4.5

| (14) Avis | 100% recommandent ce produit

Son puissant, clair et magnifique

La chaîne Hi-Fi FWM6000/10 révèle toute la puissance de la musique avec ses 550 W RMS et ses 7 500 W PMPO en sortie. Le caisson de basses produit des basses profondes, tandis qu'UniSound offre un son clair et naturel. Écoutez de la musique depuis vos appareils USB et baladeurs.

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avec ce système audio

Son puissant, clair et magnifique

  • 550 W

Encodez votre musique depuis un CD, la radio ou un karaoké sur un périphérique USB

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UniSound pour un son naturel et limpide

UniSound pour un son naturel et limpide

Pour une musique incontestablement plus claire et naturelle. La technologie UniSound offre une conception acoustique et une expertise en matière d'ingénierie permettant de produire un son fidèle à l'original. Avec les enceintes conventionnelles, le tweeter et le haut-parleur de graves génèrent le son depuis des emplacements différents. Ceci crée de fortes interférences qui déforment le son et le rendent plat et peu naturel. Grâce au positionnement exclusif du tweeter et du haut-parleur de graves ainsi qu'à une ingénierie rigoureuse de la répartition des fréquences, UniSound libère la musique en réduisant considérablement les interférences et en générant un son nature, fidèle à l'original.

Caisson de basses pour des basses puissantes

0

Spécificités Techniques

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4.5

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

08/06/2016

France

France

Presque parfait

Appareil qui me donne toute satisfaction. Sauf qu'il ne garde pas en mémoire les dernières propriétés utilisées. Sauf que la télécommande (après 3 ans ) est maintenant hors de service.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM6000 Minichaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM6000 Minichaîne hi-fi

22/02/2017

Nederland

Nederland

Topding

Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FWM6000 Mini Hi-Fi System

Oui, je recommande ce produit

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22/02/2017

Nederland

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Topding

Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.

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Cet avis concerne le produit FWM6000 Mini Hi-Fi System

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