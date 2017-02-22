UniSound voor natuurlijk en glashelder geluid

Geniet van muziek die onbetwistbaar helderder en natuurlijker is. De UniSound-technologie biedt een akoestisch ontwerp en technische expertise die zorgen voor geluid zoals dat is bedoeld. In conventionele luidsprekers verzorgen de tweeter en woofer geluid vanaf verschillende locaties. Hierdoor ontstaan er sterke storingen die het geluid vervormen en het onnatuurlijk, plat en gedempt doen klinken. Met UniSound worden de tweeter en woofer in unieke posities geplaatst en wordt gebruik gemaakt van krachtige crossovertechnologie. Storingen worden aanzienlijk verminderd en het geluid klinkt weer natuurlijk en zoals het hoort.