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Niet meer leverbaar
Krachtig, helder en prachtig geluid
Het FWM6000/10 HiFi-systeem versterkt de kracht van de muziek met een uitgangsvermogen van 550 W RMS en 7500 W PMPO. Een subwoofer zorgt voor rijke bastonen, terwijl UniSound een helder en natuurlijk geluid garandeert. U kunt ook muziek van USB-apparaten en draagbare muziekspelers afspelen.
550 W
Geniet van muziek die onbetwistbaar helderder en natuurlijker is. De UniSound-technologie biedt een akoestisch ontwerp en technische expertise die zorgen voor geluid zoals dat is bedoeld. In conventionele luidsprekers verzorgen de tweeter en woofer geluid vanaf verschillende locaties. Hierdoor ontstaan er sterke storingen die het geluid vervormen en het onnatuurlijk, plat en gedempt doen klinken. Met UniSound worden de tweeter en woofer in unieke posities geplaatst en wordt gebruik gemaakt van krachtige crossovertechnologie. Storingen worden aanzienlijk verminderd en het geluid klinkt weer natuurlijk en zoals het hoort.
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4.5
van 5
14
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JohanDB
22/02/2017
Nederland
Topding
Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System
T6000
22/02/2017
Nederland
Topding
Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System
BigHen94
29/12/2013
United Kingdom
Incredible
Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System
Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.