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Arrêté

Casque

FS3BK/00

Basses profondes

Avec son design pliable, léger et compact, ce casque est idéal en déplacement. La conception acoustique fermée produit un son puissant.

Voir tous les avantages

Où que vous alliez !

Basses profondes

  • Supra-aural

  • Noire

Les transducteurs en néodyme de 40 mm assurent des basses profondes et un son puissant

Les transducteurs de 40 mm sont conçus de façon à reproduire des basses profondes et un son puissant pendant vos déplacements.

Conception compacte et pliable facilitant le transport et stockage

La conception compacte et pliable vous permet de plier facilement le serre-tête pour un pliage et un stockage parfaits.

Spécificités Techniques

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