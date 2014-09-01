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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

FS3BK/00

Rijke bas

Door het lichte en compacte opvouwbare ontwerp is deze hoofdtelefoon ideaal voor onderweg. Geniet van krachtig geluid dankzij het gesloten akoestische systeem.

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Waar u ook gaat!

Rijke bas

  • Voor op het oor

  • Zwart

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een rijke bas en krachtig geluid

De 40 mm-drivers zijn ontworpen om te zorgen voor een rijke bas en krachtig geluid als u onderweg bent.

Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen

Door het compacte, opvouwbare ontwerp kunt u de hoofdband eenvoudig opvouwen, voor perfecte opbergmogelijkheden.

Technische specificaties

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