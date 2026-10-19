ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

        Arrêté

        Clé USB

        FM16FD175B/00

        Appareil convivial, prêt à l'emploi!

        Appareil convivial, prêt à l'emploi. La clé Flash USB colorée édition MOTION de Philips vous permet de stocker et partager facilement vos fichiers, vos photos et votre musique, sans vous ruiner.

        Voir tous les avantages

        Échangez des fichiers en un clin d'œil!

        Appareil convivial, prêt à l'emploi!

        • 16 Go

        • Édition Motion 3.2

        Jusqu'à 16 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux

        Une capacité de 16 Go vous permet d'échanger et de partager plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.

        Une clé USB branchée au design coloré

        Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Ouverture facile et emballage pratique

        Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

        Spécificités Techniques

        Manuels et documentation

        Feuillets commerciaux locaux

        • PDF fichier, 148.3 kB
        • 21 July 2026

        Contacter Philips

        Nous sommes là pour vous aider

        Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

        • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
        • D'un accès anticipé aux soldes.
        • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

        Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

        • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
        • D'un accès anticipé aux soldes.
        • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.