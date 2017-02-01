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Arrêté
FC8820/01
Un nettoyage avancé, en profondeur et sans effort
L'aspirateur-robot SmartPro Active de Philips nettoie à votre place. Grâce au système de détection intelligent, le robot optimise sa stratégie de fonctionnement pour un nettoyage parfait.
Système de nettoyage en 3 étapes
Autonomie de 120 min
Lingette clipsable
Mur virtuel
Le nouvel aspirateur-robot de Philips est équipé de 6 capteurs infrarouge qui lui permettent de détecter et d'éviter les obstacles tels que les murs, les lampes et les câbles, afin de nettoyer parfaitement vos sols. Une maison impeccable sans votre intervention.
Lorsque la batterie de l'aspirateur-robot Philips est presque vide, il retourne automatiquement à la station d'accueil pour se recharger, afin d'être prêt pour la prochaine séance de nettoyage.
L'aspirateur-robot offre une fonction de planification hebdomadaire vous permettant de programmer votre prochaine séance de nettoyage une semaine à l'avance, avec la possibilité de définir une heure différente pour chaque jour sauf un. Le robot s'active même si vous n'êtes pas chez vous, pour une maison impeccable.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.1
sur 6
21
Avis
MOMO39
01/02/2017
France
super aspirateur robot
très bon aspirateur, pratique, ce qui est surprenant c'est qu'il passe partout, qu'il fait briller le carrelage. il arrive a se sortir de toute les situations quand il passe sous les meubles, table, chaises. Il retrouve toujours son chargeur et repart le lendemain. Mon appartement fait plus de 100 mètres carrés en carrelage et tout est aspiré en fonctionnant tout les jours. Donc bilan très positif!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartPro Active FC8820/01 Aspirateur-robot
Oui, je recommande ce produit
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Nathys30
12/01/2017
France
Ce n'est pas un gadget...
Aspiration très efficace: pour les petites pièces si aucun obstacle (fil rideau), passe partout même si parfois quelques coins ne sont pas tout à fait aspiré. Les poils de mon chat sont nombreux. Le réservoir est petit mais suffisant pour un nettoyage complet. Je trouve qu'au bout de plus d'un an d'utilisation la batterie tient moins longtemps: plutôt 1h30 que 2h mais est-ce peut-être que je le laisse en veille sur la base (il y a pourtant un interrupteur sur le robot!). S'il tourne en rond sur lui même, c'est que les brosses sont à nettoyer. Dommage que lorsque la base est débranchée, il faut tout reprogrammer. Les télécommandes sont très utiles, on peut le guider à distance. Dommage un seul mur. La partie négative sont les accessoires: sur le site Philips France impossible de trouver des filtres (pourtant disponibles sur le site belge mais impossible de commander pour la France). J'ai dû commander à l'étranger sur un site bien connu. C'est révoltant, il n'y a aucune pièce détachée. Le service client vous renvoie sur d'autres sites: vous pouvez aller chez un fournisseur mais les prix étaient multipliés par 4 par rapport au site philips belgique.
Oui, je recommande ce produit
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Lolo23
09/03/2016
France
Mission accomplie !
Simple a utiliser en commande manuelle, la programmation aurait été idéale par smartphone, mais on peut facilement planifier le déclenchement de l'aspiration depuis la base. Je le fait passer tous les jours ouvrés et j'ai le plaisir d'avoir un studio nikel et dépoussiéré tous les soirs en rentrant. Il est toujours a disposition, si on fait des miettes on se sert de la télécommande en dirigeant son point lumineux sur les surfaces à aspirer, c'est top. Le mode contour est efficace il ne reste que quelques gros morceaux facile a ramasser à la main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartPro Active FC8820/01 Aspirateur-robot
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