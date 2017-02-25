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Niet meer leverbaar
FC8820/01
Een grondige reiniging zonder moeite
De Philips SmartPro Active-robotstofzuiger neemt u het werk uit handen. Het slimme detectiesysteem bepaalt de optimale strategie voor een grondige schoonmaak bij u thuis.
3-staps reinigingssysteem
120 min. gebruikstijd
Opzetbare dweilen
Virtuele muur
De nieuwe Philips robotstofzuiger is voorzien van 6 Infraroodsensoren voor de detectie en het ontwijken van obstakels als muren, lampen of kabels zodat uw vloeren voorzichtig worden gereinigd. Geniet van een schoon huis zonder inspanning.
Als de batterij van de Philips robotstofzuiger bijna leeg is, keert de robot automatisch terug naar het basisstation om te laden zodat hij de volgende keer weer klaar is voor gebruik.
De robotstofzuiger is voorzien van een planningsfunctie voor een week, zodat u de volgende schoonmaaksessie tot een week van tevoren kunt instellen. U kunt voor elke dag een andere tijd instellen. De robot zal ook als u niet thuis bent gaan schoonmaken, zodat u altijd kunt genieten van een schoon huis.
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4.1
van 5
21
Reviews & awards
Poetsvrouw
25/02/2017
Nederland
Aanrader!
[Employee of philipsglobal] Niks op aan te merken, hij doet het goed. Mijn vloer is iedere keer overal schoon. Batterij houdt het lang vol. Is makkelijk schoon te maken. Aanrader!
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Deze review is gemaakt voor SmartPro Active FC8820/01 Robotstofzuiger
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Deze review is gemaakt voor SmartPro Active FC8820/01 Robotstofzuiger
DLR62
27/10/2016
Nederland
Boven verwachting goed!
Doet wat het belooft. Reinigt grondig, laat niets liggen. Uiteraard niet gelijk aan een normale stofzuiger (kleine hoekjes). Bij ons wel even de eetkamerstoelen (omgekeerd) op tafel, voor het beste resultaat. Scheelt tijd en geeft voldoening. Rijdt zich overigens nergens vast. Neemt matten moeiteloos mee (hebben enkel gladde vloeren).
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Deze review is gemaakt voor SmartPro Active FC8820/01 Robotstofzuiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartPro Active FC8820/01 Robotstofzuiger
Paolo1986
28/08/2016
Deutschland
Einfach zu bedienen, top Hilfe im Haushalt
[Employee of philipsglobal] Putzt sauber und schnell. Das Gerät erfasst alle zugänglichen Flächen.
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Deze review is gemaakt voor SmartPro Active FC8820/01 Saugroboter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartPro Active FC8820/01 Saugroboter