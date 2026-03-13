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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC8820/01
Niet meer leverbaar
Is mijn Philips-robotstofzuiger geschikt voor het opzuigen van huisdierenhaar?
Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
Kan mijn Philips-robotstofzuiger van de trap vallen?
Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-stofzuiger vinden?
De borstels van mijn Philips-robot reinigen en weer in vorm brengen
Hoe maak ik de stofbak van mijn Philips-stofzuiger zonder zak schoon?