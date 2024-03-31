ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Filtre sortie

Arrêté

Assistance

Filtre sortie

FC8030

Filtre sortie

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Ce filtre AFS pour sortie d'aspirateur garantit une excellente filtration de l'air rejeté. Il convient de le remplacer deux fois par an pour une efficacité optimale.

  • PDF fichier
  • 31 March 2024

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider