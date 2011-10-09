Omdat de oude stofzuiger veel lawaai gaf, en daardoor zorgde voor pijn aan mijn oren deze nieuwe stofzuiger gekocht. Hij heeft veel zuigkracht, en is op tapijt zeer stil. Dit komt omdat de stofzuiger zelf zeer stil is, en de zuigmond erg goed aansluit op het tapijt. Helaas is het lawaai op een gladde ondergrond een stuk erger, omdat de zuigmond minder goed aansluit dan op tapijt. Er zit een wieltje bij, en dat zorgt voor weinig weerstand (en hij kan niet anders ingesteld worden). Ik had liever wat meer weerstand, en wat minder lawaai. Dat is toch het "unique selling point". Het zou mooi zijn als Philips hier een goede oplossing voor vindt.