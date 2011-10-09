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  • Voor schone en gezonde lucht in uw huis
  • Voor schone en gezonde lucht in uw huis
  • Voor schone en gezonde lucht in uw huis
  • Voor schone en gezonde lucht in uw huis
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  • Voor schone en gezonde lucht in uw huis
  • Voor schone en gezonde lucht in uw huis
  • Voor schone en gezonde lucht in uw huis

Niet meer leverbaar

uitblaasfilter

FC8030

4.5
| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Voor schone en gezonde lucht in uw huis
Dit AFS-stofzuigerfilter verzekert een uitstekende filtering van de uitblaaslucht. Voor effectieve filtering moet u het AFS-filter elke 6 maanden vervangen.
Bekijk alle voordelen

AFS-microfilter

Voor schone en gezonde lucht in uw huis

  • 1 AFS-microfilter

  • Uitstekende filtering

  • Om de 6 maanden vervangen

  • Compatibel met FC9300...19

AFS-microfilter voor schone lucht

AFS-microfilter vangt fijne stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht.

Origineel Philips-uitblaasfilter

Origineel Philips-uitblaasfilter

s-filter is het standaard uitblaasfilter

s-filter is het standaard uitblaasfilter

s-filter is een standaard uitblaasfilter dat algemeen verkrijgbaar is en eenvoudig te herkennen is aan het logo. Het filter past in bijna alle Philips-stofzuigers, maar is ook geschikt voor stofzuigers van Electrolux, AEG, Volta en Tornado.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

gewoon een prettig produkt

dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter

09/10/2011

Nederland

Nederland

Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.

zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter

22/07/2012

France

France

bon produit

meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8030 Filtre sortie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8030 Filtre sortie

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