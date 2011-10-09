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Niet meer leverbaar
1 AFS-microfilter
Uitstekende filtering
Om de 6 maanden vervangen
Compatibel met FC9300...19
AFS-microfilter vangt fijne stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht.
s-filter is een standaard uitblaasfilter dat algemeen verkrijgbaar is en eenvoudig te herkennen is aan het logo. Het filter past in bijna alle Philips-stofzuigers, maar is ook geschikt voor stofzuigers van Electrolux, AEG, Volta en Tornado.
4.5
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
tonnie1950
09/10/2011
Nederland
gewoon een prettig produkt
dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter
Klobedanz
09/10/2011
Nederland
Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.
zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8030 uitblaasfilter
glb17
22/07/2012
France
bon produit
meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8030 Filtre sortie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8030 Filtre sortie