Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Alle series
uitblaasfilter
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC8030
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Dit AFS-stofzuigerfilter verzekert een uitstekende filtering van de uitblaaslucht. Voor effectieve filtering moet u het AFS-filter elke 6 maanden vervangen.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.