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Arrêté
5.0
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Cindy87
06/03/2013
België
Très bon produit
Très bon produit, solide, pratique et la livraison rapide.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
corinnel
15/03/2013
France
Acheteur vérifié
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Cet avis concerne le produit Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
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bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
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Cet avis concerne le produit Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
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