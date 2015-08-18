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Niet meer leverbaar
5.0
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Christl
18/08/2015
België
Geverifieerde koper
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Cindy87
06/03/2013
België
Très bon produit
Très bon produit, solide, pratique et la livraison rapide.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
corinnel
15/03/2013
France
Geverifieerde koper
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Deze review is gemaakt voor Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Deze review is gemaakt voor Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04