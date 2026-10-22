Magic ESP™ 100 secondes

Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3 et WMA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.