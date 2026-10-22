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EXP2542/00

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Magic ESP™ 100 secondes

Magic ESP™ 100 secondes

Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3 et WMA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

Bénéficiez de plus de 10 heures de musique sur un CD MP3.

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Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Spécificités Techniques

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