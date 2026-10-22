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Niet meer leverbaar
EXP2542/00
Magic Electronic Skip Protection™ is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw MP3-CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Magic Electronic Skip Protection™ hebben een intelligente elektronische buffer die allerlei digitale muziekformaten zoals MP3 en WMA kan opslaan. De buffer past de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aan en garandeert zo ongestoord luisterplezier.
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
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